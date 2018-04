Vloer komt los bij Vandoorne: "Niets lukte" 16 april 2018

Stoffel Vandoorne (26), na een moeilijke kwalificatie ook bleekjes in de race. Dertiende. "Niets lukte vandaag", vatte de West-Vlaming het samen. "Slechte start. In die eerste ronden wat ongelukkig in het verkeer gekomen en plaatsen verloren. Op geen van beide bandensoorten vond ik een goed ritme in de auto. Neen, geen goede koers. Ik kreeg maar geen vaart in de auto en snap niet waarom."

