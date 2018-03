Vloeken in de koffiekerk 24 maart 2018

'Profanazione!', zal menig Italiaan ongetwijfeld uitroepen bij de aanblik van deze nieuweling onder de capsulekoffie. Net in dat land waar de Heilige Koffieboon nog altijd vereerd wordt als was het 'la mamma' zelve, kon ook Lavazza niet langer aan de commerciële druk weerstaan om koffie in capsules te gieten die 'compatibile' zijn met de welgekende Nespresso-machines. Met vier varianten dwong het Italiaanse koffiemerk alvast een exclusief plekje af in de Delhaize-rekken. Tegen een prijs die met 3,19 euro per doosje van 10 capsules best 'costoso' genoemd mag worden. (StV)

