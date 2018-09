VLM Airlines verdwijnt 01 september 2018

De Belgische luchtvaartmaatschappij VLM Airlines stopt met vliegen. Nog maar eens, want in 2016 ging de maatschappij al eens over de kop. Begin augustus werd al besloten om alle lijnvluchten vanaf de luchthaven van Deurne te schrappen. Enkel de chartervluchten bleven nog over en ook die worden nu geschrapt. Wellicht zijn enkele honderden passagiers getroffen, vooral zakenmensen. Bij VLM werken 85 mensen. (LVB)