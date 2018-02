Vliegwet: Bellot wacht studie rond geluidshinder af 15 februari 2018

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil de effectenstudie over de geluidshinder rond Zaventem afwachten alvorens te reageren op de aansprakelijkheidsvordering van elf gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant. Die dienden ze gisteren in bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Bedoeling is om de federale regering te verplichten een vliegwet te creëren, die de geluidshinder rond Zaventem eerlijk spreidt tussen de Vlaamse Rand en Brussel. Volgt de rechter het standpunt van de gemeenten, dan riskeert de regering hoge dwangsommen als de vliegwet er niét komt. "Maar ik wil eerst het rapport afwachten van de effectenstudie die ik van de rechter moet uitvoeren", aldus Bellot. Hij herinnert er ook aan dat hij steeds gezegd heeft dat hij de overlast niet van de ene naar de andere streek wil verschuiven, maar dat hij aan "een algemene aanpak met zeven onderdelen" werkt. Eén van die onderdelen is een vliegwet. (RDK)

