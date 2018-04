Vliegtuigspotters krijgen eigen plekje op Zaventem 18 april 2018

De vliegtuigspotters in Zaventem hoeven geen halsbrekende toeren meer uit te halen om de toestellen te fotograferen. Sinds gisteren zijn op Brussels Airport twee spottersplatformen geopend. Het ene bevindt zich aan asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel, het andere aan het speelpark Vliegbos in Nossegem. Met de platformen maakt Brussels Airport een einde aan de overlast die vliegtuigspotters de voorbije jaren ongewild veroorzaakten. Zo waren er regelmatig klachten over fout geparkeerde voertuigen rond de luchthaven en klommen de spotters al meermaals op graven op het kerkhof van Steenokkerzeel om zo de beste kiekjes te kunnen maken. De fotografen zijn enthousiast. "Dit was absoluut nodig, want we moesten ons soms in hachelijke situaties wringen om onze hobby te kunnen uitoefenen", klinkt het. "Maar voortaan hebben we een mooi zicht op twee start- en landingsbanen op Zaventem." (RDK)

