Vliegtuigje crasht in berm van E40

In de berm van de E40 richting Luik, ter hoogte van het Vlaams-Brabantse Landen, is gisternamiddag een sportvliegtuigje neergestort. Als bij wonder hebben beide inzittenden, een instructeur uit Oud-Heverlee en diens leerling uit Leuven, de crash overleefd. Ze werden uit het wrak bevrijd en - terwijl ze bij bewustzijn waren - overgebracht naar het ziekenhuis. Ze liepen verwondingen op, maar zijn niet in levensgevaar. Hun toestel was kort voordien opgestegen vanop een vliegveld in Avernas-le-Bauduin (provincie Luik), enkele kilometers verderop. Het ultralichte vliegtuigje kreeg echter motorpoblemen, waarna de piloot een noodlanding probeerde uit te voeren naast de snelweg. Na de crash vloog het toestel in brand. Passerende chauffeurs en de toegesnelde brandweerlui konden de vlammen doven. Veiligheidshalve zullen alle toestellen van de Haspengouwse vliegclub - een dertigtal - gecontroleerd worden. Het is het eerste ongeval met zo'n vliegtuigje van de club.

