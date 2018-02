Vliegtuigen die bijna botsten: Nog 100 meter dichter dan gedacht 19 februari 2018

De vliegtuigen die op 1 januari vorig jaar bijna botsten boven Oost-Vlaanderen vlogen nog 100 meter dichter bij elkaar dan oorspronkelijk gedacht. De afstand op het dichtste punt was horizontaal 1.278 meter en verticaal 130 meter. "De piloot van EgyptAir had de instructies fout begrepen", staat nu in een rapport van de Air Accident Investigation Unit (AAIU). Het ging om een passagierstoestel van Air France onderweg van Parijs naar Amsterdam en een vrachtvliegtuig van EgyptAir dat opgestegen was in Oostende met bestemming Caïro. Volgens het rapport hebben de vliegtuigen nooit hetzelfde fysieke punt (aangegeven door lengtegraad, breedtegraad en hoogte) in de ruimte doorvlogen. Men kan dus ook niet zeggen op hoeveel seconden een botsing is vermeden.

