Exclusief voor abonnees Vliegtuigcrash te wijten aan verkeerd manoeuvre van piloot 30 augustus 2019

00u00 0

De crash van het sportvliegtuigje op de luchthaven van Wevelgem dinsdag is te wijten aan een verkeerd manoeuvre van de piloot bij het ophalen van een reclamebanner. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen op basis van de eerste onderzoeksresultaten. "Door dat verkeerd manoeuvre kwam het toestel met een harde klap tegen de grond terecht, waardoor de piloot meteen om het leven kwam." Hannes Decleer (34) uit Assebroek, bij Brugge, stierf ter plaatse. Hij had nochtans al vele jaren ervaring als piloot. De reclamebanner die hij op het moment van het ongeval moest ophalen, was bedoeld om boven Waregem Koerse te vliegen. (LSI)