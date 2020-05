Exclusief voor abonnees Vliegtuigbouwers Airbus en Boeing verloren al 1,2 miljard 05 mei 2020

00u00 0

Ook de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing kreunen onder de Covid-19-maatregelen. Boeing noteerde het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 641 miljoen dollar, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar 2,1 miljard winst boekte. Volgens CEO Dave Calhoun zal dat 16.000 van de 160.000 jobs kosten. Airbus, dat tal van Belgische leveranciers kent, verloor in de eerste drie maanden van 2020 al 481 miljoen euro en zag in een paar weken tijd een derde van alle bestellingen geannuleerd.

<<We bloeden cash zoals nooit tevoren>>, ­mailde CEO Guillaume Faury naar alle 133.000 werknemers. Ontslagen zouden er vooralsnog niet vallen.