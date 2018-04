Vliegtuigbagage 60% duurder in 5 jaar 07 april 2018

Een koffer inchecken op het vliegtuig is in vijf jaar tijd gemiddeld 60 procent duurder geworden. Dat heeft reisvergelijker tix.nl becijferd. Touroperator TUI zegt dat vliegmaatschappijen geen andere keus hebben. "Iedereen wil stunten met een reis naar Spanje voor 29 euro, terwijl een ticket met bagage en vaste plaats twee jaar geleden nog dubbel zoveel kostte", zegt woordvoerder Piet Demeyere. Gevolg van de stijgende prijzen is dat meer en meer passagiers geen ruimbagage meer meenemen. TUI spreekt van een derde van alle reizigers, Brussels Airlines van een kwart.