Vliegtuig te weinig: Tui verplaatst vluchten op Charleroi 20 februari 2019

Luchtvaartmaatschappij Tui

Fly verplaatst een deel van

haar vluchten voor komende

zomer van en naar Charleroi.

Een aantal vluchten dat op

donderdag stond gepland,

verschuift naar dinsdag.

Enkele zondagvluchten

worden naar zaterdag

verschoven. <<De reden is dat

we niet over een huurtoestel

kunnen beschikken dat vanaf

25 april in het vluchtschema

was voorzien>>, verklaart

Tui-woordvoerder Piet

Demeyere. <<Ondanks het

contract dat we ervoor

hadden afgesloten, kan onze

verhuurder ons het toestel

dat tot begin november op

Charleroi zou worden ingezet

niet leveren.>>

Vervelend voor wie al een reis

met het bewuste vliegtuig

boekte, onder meer naar

Gran Canaria. Voor de be-

trokkenen zit er niks anders

op dan andere vluchtdata of

een alternatieve luchthaven

te kiezen. <<Aan alle klanten

wordt een oplossing voorge-

steld>>, aldus Tui Fly.

(SPK/KSN)

