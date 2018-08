Vliegtuig te klein: 49 landgenoten vast op Cuba 17 augustus 2018

00u00 0

In Cuba zitten 49 landgenoten vast op de luchthaven van Varadero. Ze zouden woensdag naar huis komen, maar het vliegtuig dat klaarstond, was te klein om iedereen mee te nemen. Daardoor bleef een deel van de passagiers achter op de luchthaven. 30 uur later hebben onze landgenoten nog steeds niets gehoord van hun luchtvaartmaatschappij TUI Fly. "Ze worden aan hun lot overgelaten", laat een vriendin van één van de gestrande passagiers weten. "Ze werden naar een hotel gebracht waar iemand van TUI Fly meer uitleg zou komen geven. Ze zitten nog steeds te wachten. Er gaan geruchten dat er mensen mogen vertrekken, maar mijn vriendin zou daar niet bij zijn." (FEL)