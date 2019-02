Vliegtuig Sala verloor in 20 seconden honderden meters hoogte 26 februari 2019

00u00 0

De piloot van het neergestorte vliegtuig waarin voetballer Emiliano Sala zat, had niet de juiste papieren voor passagiersvervoer. Er zaten ook fouten in z'n vluchtplan en hij had nooit mogen opstijgen wegens het slechte weer. David Ibbotson zou de Argentijnse speler Emiliano Sala op 21 januari van Frankrijk naar Wales brengen, zodat hij mee kon trainen bij zijn nieuwe club Cardiff City. Zover kwam het nooit. Het vliegtuig stortte neer in het Kanaal. Uit onderzoek van de Britse Air Accidents Investigation Branch is volgens The Guardian gebleken dat piloot Ibbotson een daling aanvroeg om

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN