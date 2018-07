Vliegtuig ontruimd in Eindhoven na dreigbrief 10 juli 2018

Op Eindhoven Airport is gisteravond een passagiersvliegtuig ontruimd. In het toestel is een dreigbrief gevonden, meldden de veiligheidsdiensten op de luchthaven. Volgens de regionale media werd in de brief gedreigd met een bom. Volgens Omroep Brabant gaat het om een toestel van Ryanair dat op het punt stond om naar Edinburgh in Schotland te vertrekken. Het vliegtuig werd onderzocht, onder meer ook door speurhonden. (YDS)