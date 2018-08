Vliegtuig met honderd passagiers crasht in Mexico 01 augustus 2018

00u00 0

In het noordwesten van Mexico is gisteren een vliegtuig van Aeroméxico vlak na het opstijgen neergestort. Er waren minstens honderd passagiers aan boord. Volgens lokale media was de Embraer 190 van dochtermaatschappij Aeroméxico Connect opgestegen voor een vlucht naar Mexico-Stad. Het ongeval vond plaats