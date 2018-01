Vliegtuig defect: 122 Belgen vast in Malaga 30 januari 2018

122 passagiers van Brussels Airlines hebben door een technisch defect aan een vliegtuig zo'n anderhalve dag langer in Malaga moeten doorbrengen. Hun vliegtuig stond zondagmiddag al op de startbaan toen de piloten het opstijgen omwille van een probleem aan een motor afbraken. "Na lang wachten werden we in een hotel ondergebracht, maar ondanks de melding dat we vandaag (gisteren, red.) om 16 uur zouden vertrekken, zitten we hier opnieuw zonder enige info op de luchthaven te wachten", zegt Joeri Sobry (38). "Niemand die ons kan vertellen hoe of wanneer we terug thuis zullen geraken. Heel wat reizigers boekten dan al een andere vlucht, of namen de trein richting Brussel."

