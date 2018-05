Vliegtuig crasht in Havana Meer dan 100 doden 19 mei 2018

In de buurt van de Cubaanse hoofdstad Havana is een Boeing 737 gisteren enkele minuten na het opstijgen gecrasht. Er waren 105 passagiers en negen bemanningsleden aan boord, meer dan 100 van hen kwamen om. 4 overlevenden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, één van hen bezweek kort nadien al. Volgens de krant '14ymedio' waren er ook een baby of peuter en vier oudere kinderen aan boord.

HLN