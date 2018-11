Vliegtuig Brussels Airlines landt met één motor 06 november 2018

00u00 0

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat terugkeerde uit Kinshasa, is gisterochtend met slechts één werkende motor op de luchthaven van Zaventem geland. Pas tegen het einde van de vlucht had de piloot een defect in de tweede motor vastgesteld. Uit voorzorg verwittigde hij de hulpdiensten, maar uiteindelijk is hij erin geslaagd het toestel zonder problemen aan de grond te zetten. De 233 passagiers kwamen er met de schrik vanaf. Geen van hen heeft verwondingen opgelopen. Brussels Airlines laat het vliegtuig eerstdaags onderzoeken en herstellen. (RDK)