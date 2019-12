Exclusief voor abonnees Vliegtuig Brussels Airlines heeft 50 uur vertraging 03 december 2019

Een vlucht van Brussels Airlines die zondag om 13 uur moest vertrekken, zal door een panne pas vandaag om 15 uur - 50 uur later - terugkeren uit Malaga. De 106 passagiers werden in hotels ondergebracht. Brussels Airlines stuurde vervangstukken op, maar gisteren raakte het defect nog niet hersteld. Een aantal reizigers die het wachten beu waren, boekten zelf een andere vlucht. "Het nieuwe ticket kostte 400 euro. We hopen dat geld te recupereren", zeggen enkele Gentse zelfstandigen, die dringend terug in hun zaak moesten zijn. De reizigers werden gisteravond opnieuw in hotels ondergebracht. "We proberen de mensen zo snel mogelijk thuis te krijgen", zegt woordvoerster Kim Daenen. Een extra tegenvaller voor Brussels Airlines is dat Malaga momenteel een erg populaire bestemming is. "Alle vluchten zitten vol." De reizigers kunnen een compensatie voor de vertraging aanvragen. (PhG)

