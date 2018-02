Vliegtickets niet meer geldig na brexit? 03 februari 2018

Ryanair komt met een speciale brexit-clausule voor vliegtickets die verkocht worden voor de zomer van 2019. Die zullen namelijk niet meer geldig zijn als het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen akkoord vinden over vlieg- en landingsrechten. Die staan in het 'Open Skies-verdrag'. "Zolang er geen alternatief gevonden wordt voor dat verdrag, denken we na over een wijziging van de algemene voorwaarden voor reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk na 1 april 2019", aldus marketingdirecteur Kenny Jacobs. Klanten kunnen hun vlucht in dat geval geannuleerd zien, maar krijgen wel hun geld terugbetaald. Ook reisorganisatie Thomas Cook nam al een clausule op en EasyJet verplaatste zijn hoofdkantoor van het Verenigd Koninkrijk naar Oostenrijk.

