Vliegenplaag bestreden met 11 man en 30.000 liter water 02 juli 2018

Reinigingsfirma's zijn het hele weekend in de weer geweest met het uitmesten van een kalverboerderij in Sint-Pieters-Rode. Het was de gemeente Holsbeek die elf man en een tankwagen met 30.000 liter water naar het bedrijf stuurde om de vliegenplaag te bestrijden. Naaste buur Chris Dusauchoit maakte in april voor het eerst melding van de overlast rond zijn huis. Hij strijdt al jaren tegen de terugkerende "Babylonische vliegenplaag", die nu tot wel drie kilometer rond het bedrijf voor overlast zorgt.

