Exclusief voor abonnees Vliegende start voor Mertens in Hobart 15 januari 2020

00u00 0

Elise Mertens (WTA 17) nam in Hobart gezwind de eerste horde Christina Mchale (WTA 81) met 6-1, 6-1. De vliegende start past bij de reputatie van Mertens in Hobart: ze won er eerder de titel in 2017 en 2018. "Ik hou van Hobart en kom hier graag terug. Ik heb een goed gevoel op deze courts. Sinds mijn eerste WTA-titel hier ging mijn carrière alleen omhoog." Deze ochtend speelt Mertens de tweede ronde tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 61). De andere Belgen in Hobart zijn out in het enkelspel: Alison Van Uytvanck (WTA 47) verloor met 5-7, 6-1, 2-6 van de Franse Cornet (WTA 60) en Kirsten Flipkens (WTA 79) botste op de Chinese Shuai Zhang (WTA 40) met 6-4, 3-6, 2-6. (BF/WWT)