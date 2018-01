Vliegende hond 19 januari 2018

De storm veroorzaakte niet alléén ellende. Zo genoot deze hond aan het strand van Oostende met volle teugen van z'n vuurdoop. Een stevige windvlaag tilde de viervoeter op, waarna de zwaartekracht eventjes geen enkele invloed meer op hem had. Gelukkig werd het dier niet té hoog de lucht in getild en landde het enkele momenten later veilig met z'n pootjes op de grond.

HLN