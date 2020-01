Exclusief voor abonnees Vliegende auto's 04 januari 2020

00u00 0

Vliegende auto's? Er wordt nu al enige tijd flink over getoeterd, maar zelfs volgens zakenblad Trends zou het in 2020 zover zijn. Al kan je ze evengoed 'elektrische vliegtuigjes' dopen. "De cruciale doorbraak kwam er met de lithium-ionbatterij. Vliegtuigjes uit lichte composietmaterialen en een elektrische motor die geavanceerd genoeg is om de propellers te laten draaien, kunnen zulke batterijen gebruiken om één of twee personen over een afstand van tientallen kilometers te vervoeren", klinkt het.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis