Vliegen zo goed als rond met Lotto 16 juli 2018

Loïc Vliegen is één van de huidige BMC-renners die volgend jaar niét aansluit bij de nieuwe (CCC-)ploeg van Jim Ochowicz en kopman Greg Van Avermaet. De 24-jarige Luikenaar is zo goed als rond met Lotto-Soudal. Vliegen, product van het inmiddels ter ziele gegane BMC Development Team, stond eind 2015, begin 2016 even met hartproblemen aan de kant. Na een dubbele operatie koerst hij opnieuw klachtenvrij. (JDK)