Vliegen van VS naar Europa ging nooit zo snel 10 februari 2020

Met de wind in de rug gaat alles sneller, ook vliegen. Enkele langeafstandsvluchten waren dit weekend op een recordtijd op hun bestemming. Zo bereikte een KLM-vlucht tussen New York en Amsterdam een fenomenale grondsnelheid van 1.317 km/u boven het Canadese Newfoundland. Met dank aan de extreem sterke straalstroom van 418 km/u waarin de Boeing 747 vloog. Een vlucht tussen New York en Londen Heathrow vestigde zelfs een nieuw record met een vlucht die minder dan vijf uur duurde - meer dan een uur minder dan normaal. In de omgekeerde richting doen vluchten er dan weer net langer over dan gepland.