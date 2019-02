Vlieg twee keer per dag naar Porto Check-In 02 februari 2019

Vanaf juli pakt TAP tweemaal per weekdag uit met een rechtstreekse vlucht vanuit Brussel naar het Portugese Porto. Er is een vlucht om 11.10 uur en om 21.45 uur. Met de nieuwe non-stop kun je nog meer van Portugal zien, want vanuit Porto vlieg je makkelijk door naar andere interessante Portugese bestemmingen zoals de Azoren of Madeira. Daarbij kun je kosteloos en tot vijf nachten lang een gratis stopover maken in Porto, en daarna doorvliegen naar een van de eilanden.

