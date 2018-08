Vlieg saboteert wereldrecord dominostenen 06 augustus 2018

Een vlieg heeft zaterdag roet in het eten gegooid bij een recordpoging dominostenen omgooien in het Duitse Nidda. De organisatoren veroverden zaterdag het Duitse record dominostenen omgooien met 596.229 vallende steentjes. Er werden ook heuse wereldrecords gebroken: de grootste dominospiraal, grootste dominomuur en grootste dominokubus. Maar het wereldrecord mini-dominostenen - amper een vingernagel groot - lukte niet. "Een vlieg zorgde ervoor dat de kettingreactie te vroeg werd ingezet", aldus de organisatie. Een team van twintig mensen was twee weken bezig met het klaarzetten van de stenen.