Vleesbedrijf Veviba vraagt nieuwe vergunning aan 24 april 2018

Veviba, het vleesbedrijf in Bastenaken dat begin maart de deuren moest sluiten nadat er fraude met de vervaldata was vastgesteld, heeft op 18 april een nieuwe vergunning aangevraagd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het FAVV heeft een maand de tijd om een beslissing te nemen. Na het schandaal zijn meerdere tonnen vlees weggebracht en werd het bedrijf schoongemaakt. De openstaande facturen aan de landbouwers zijn betaald en voor het personeel is een nieuwe aanvraag voor economische werkloosheid ingediend. De aangestelde crisismanagers zoeken nog steeds naar een overnemer. Een dertigtal kandidaten zou zich gemeld hebben.