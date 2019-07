Exclusief voor abonnees Vlees van 305 gr weegt thuis plots 260 gr: minister belooft extra controles 24 juli 2019

Minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) laat de gewichtsaanduidingen op voorverpakte voedingswaren extra controleren. Een Waalse man bond de kat de bel aan. Hij kocht in een supermarkt 305 gram gehakt, maar thuis bleek hij maar 260 gram vlees te hebben. De overige 45 gram bleek het gewicht van het schaaltje. De wet is nochtans duidelijk: wanneer goederen verpakt worden in afwezigheid van de consument, moet de netto hoeveelheid vermeld worden op de verpakking.

