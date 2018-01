Vleermuis vliegt niet meer in Plopsaland 17 jaar oud 00u00 0

Ze heeft de gezegende leeftijd van 17 jaar bereikt en was er dus al bij van in het begin, maar Plopsaland De Panne doet 'De Vleermuis' nu definitief van de hand. De achtbaan is verkocht aan een ander pretpark. Welk park dat is, wil Plopsaland niet kwijt - enkel dat het niet in Europa is. "De nieuwe eigenaar wil zich liever niet bekendmaken en ook over de verkoopprijs kan ik niet uitweiden, maar we zijn wel tevreden met de overeenkomst", zegt CEO Steve Van den Kerkhof. "Het is de eerste Plopsa-attractie in De Panne die we verkopen." 'De Vleermuis' was te klein geworden voor het intussen fel gegroeide Plopsaland, luidt de redenering. "Toen we in 2000 openden, hadden we jaarlijks een half miljoen bezoekers, nu zijn het er 1.250.000." Op de plek van 'De Vleermuis' komt geen nieuwe attractie, maar wel een groene picknickzone. Volgens Van den Kerkhof zijn er geen andere plannen om nog attracties van de hand te doen. (GUS/JHM)

