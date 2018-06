Vleermuis pendelt elke dag 50 km naar haar 'werk' 09 juni 2018

00u00 0

Vleermuizen in Mexico vliegen dagelijks vijftig kilometer ver naar een geschikte plek om eten te zoeken, en daarna vijftig kilometer terug naar huis om te gaan slapen. Dat hebben biologen van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico in Mexico-stad vastgesteld. Ze doen verslag van hun werk in het vakblad Journal of Mammalogy.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN