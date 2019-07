Exclusief voor abonnees Vlap voor 8 miljoen naar Anderlecht 03 juli 2019

Eindelijk heeft paars-wit zijn eerste grote zomertransfer beet - na Vincent Kompany natuurlijk. De 22-jarige Michel Vlap wordt de nieuwe spelverdeler. Anderlecht betaalt, bonussen incluis, zo'n 8 miljoen voor de Nederlandse belofte-international. Aanvankelijk had Heerenveen de lat op 10 miljoen gelegd. Anderlecht kaapt de Nederlander weg voor de neus van onder meer het Italiaanse Atalanta. Gisteren verliet Vlap het trainingskamp van Heerenveen en trok hij richting Venlo, waar hij zijn nieuwe ploeg vervoegde. Vandaag ondergaat hij medische tests. Als hij die doorstaat, tekent hij een contract voor wellicht vijf seizoenen. Vlap, die al maanden op de radar van Anderlecht staat en in april met zijn vriendin al een match van de play-offs bijwoonde, past helemaal in het plaatje van Kompany. De speler-manager wilde graag een type-Zetterberg erbij. Vlap wordt zeker geen concurrent voor Verschaeren. Het is de uitdrukkelijke bedoeling beiden samen te laten spelen in een aanvallend ingesteld elftal. Met de transfer van Vlap van Heerenveen naar Anderlecht, is de kans groot dat een aantal Anderlechtspelers de omgekeerde weg afleggen. Wellicht huurt Heerenveen een aantal spelers-op-overschot uit de Anderlechtselectie die afgeslankt dient te worden. (PJC/MJR)

