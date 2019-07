Exclusief voor abonnees Vlap: "Voel me steeds beter" 11 juli 2019

Michel Vlap scoorde zijn eerste doelpunt voor Anderlecht. "En het hadden er eigenlijk twee moeten zijn want die ene kans had ik ook moeten afmaken. Ja, ik wist dat deze jonge groep hiertoe in staat was. Iedere dag zie je die jonge jongens groeien. Er zit nu al heel veel kwaliteit in de groep. We moeten vooral ballen tonen, met lef spelen. En als dat niet gebeurt is er wel iemand (Kompany, red.) die daarop blijft hameren. Ikzelf begin me ook steeds beter te voelen bij Anderlecht. Heerenveen was een warme club, maar Anderlecht ook." (MJR)

