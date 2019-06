Exclusief voor abonnees Vlap: "Interesse charmeert me" 24 juni 2019

Niet de woorden waar Anderlecht op gehoopt had. Michel Vlap (22) wil via de pers geen druk zetten op zijn club Heerenveen om hem naar België te laten gaan. Na de eerste training in Friesland zei de Nederlandse belofteninternational "erg gecharmeerd" te zijn door de interesse van paars-wit, maar veel verder ging hij niet. "Ik sta nog onder contract bij Heerenveen. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik er zeker voor wil gaan als ik een stap hogerop kan maken, maar nu ga ik ervan uit dat ik gewoon blijf. Als ik hier nog een jaar speel en de kar kan trekken, dan is dat ook een mooie rol, denk ik." Vlap staat hoog op de verlanglijst in het Astridpark, alleen is de spelmaker, die in de play-offs al eens op bezoek was bij RSCA, voorlopig veel te duur. Heerenveen weigerde al een bod van vijf miljoen euro, het wil acht miljoen euro. Dat bedrag kan (en wil) Anderlecht niet betalen. De onderhandelingen lopen. (PJC)

