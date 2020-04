Exclusief voor abonnees Vlamingen zoeken dan toch geen medische hulp 09 april 2020

00u00 0

Een grote groep Vlamingen stelt z'n doktersbezoek dan toch uit, zo blijkt uit de vierde golf van de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen die 225.000 mensen hebben ingevuld. 23% geeft aan met een gezondheidsprobleem te kampen dat ze graag door een arts zouden laten nakijken, maar dat nu niet doen. Ruim 40% van hen stelt het bezoek uit omdat ze de gezondheidswerkers niet willen belasten, 23% gaat niet uit angst voor besmetting. Bij meer en meer mensen duikt het virus op in hun omgeving. 38% van de respondenten kent een familielid, vriend of directe collega die het virus heeft of heeft gehad, 5% kent minstens één persoon die het niet overleefde.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen