Vlamingen zetten massaal zwembad in de tuin (en dat bij recorddroogte) 20 mei 2020

Het besef dat we deze zomer wellicht aan ons eigen kot gekluisterd zijn, heeft - samen met het mooie weer - een piek veroorzaakt in de verkoop van opzetzwembaden. "Deze verkoop zien we normaal tijdens een hittegolf", zegt Fons Walleyn van webshop Intexplezier.be, die zo goed als uitverkocht is. Bol.com verkocht acht keer zoveel bovengrondse zwembaden als vorig jaar. Vooral de grotere, robuuste modellen doen het erg goed. Maar in zo'n blauw gevaarte van pakweg 5 op 2,5 meter gaat al snel goed 10.000 liter. En dat net nu we het droogste begin van de zomer in 119 jaar beleven. De drinkwatermaatschappijen zien het verbruik de jongste dagen sterk toenemen, met een meerverbruik tot 30%, vooral in landelijke gebieden met vele tuinen. Ook dat zijn cijfers die we anders enkel in volle zomer zien. (SPK)

