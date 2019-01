Vlamingen vergokken meer online 220 miljoen 28 januari 2019

00u00 0

Vlamingen hebben in 2018 online minstens 220 miljoen euro vergokt, dat is 2,5 keer zo veel als vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Het werkelijke bedrag ligt nog hoger - want van die 220 miljoen zijn de winsten afgetrokken die gokbedrijven aan hun klanten uitbetalen. Gokbedrijven zijn niet verplicht aan te geven hoeveel winst ze uitkeren. Het WK voetbal van deze zomer heeft zeker een effect gehad op de cijfers, zegt de Kansspelcommissie. Op de zwarte lijst van die commissie staan ondertussen 35.000 verslaafden met een gokverbod. Dat is bijna dubbel zoveel als vier jaar geleden. Volgens preventiewerkers is het een zware onderschatting. Zij gaan uit van bijna een half miljoen probleemgokkers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN