Vlamingen ter plekke: "Fransen huilen en zingen liedjes" 16 april 2019

Ook Vlamingen die net op citytrip waren in Parijs, zagen de vlammenzee in de Notre-Dame uitbreken. "Paniek heerste hier niet", getuigt Antwerpenaar Jens De Boeck (28). "Integendeel. Eerst was het ijzig stil. Mensen huilden stilletjes en begonnen te bidden. Na een tijd begonnen de omstaanders samen een soort religieus lied te zingen."