Vlamingen met enkelband erbij 28 april 2018

00u00 0

3.833 mensen hebben vorig jaar een enkelband in Vlaanderen gekregen. Dat zijn er bijna 800 meer dan in 2016. Het gaat om de eerste stijging sinds 2014, zo meldt het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Nog opvallend: de enkelband blijkt nog steeds weinig te worden gebruikt als vervanging voor een gevangenisstraf. Amper 20 mensen kregen elektronisch toezicht als autonome straf opgelegd. Dat is 0,5% van het totaal. De maatregel was één van de manieren van de federale regering om de overbevolking in de gevangenissen te helpen verminderen. (SRB)