Vlamingen kopen massaal snelle elektrische fiets 29 augustus 2018

De speed pedelec, een elektrische fiets die snelheden tot 45 kilometer per uur haalt, slaat aan in Vlaanderen. Volgens gegevens van automobielfederatie Febiac zijn er in de eerste helft van dit jaar al 3.300 nieuwe exemplaren ingeschreven in ons land. Frappant is dat van die 3.300 elektrische tweewielers er slechts 55 in Wallonië en 28 in Brussel werden ingeschreven. Vooral in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen wordt de speed pedelec vlot verkocht, wat mogelijk te maken heeft met de files in en rond Antwerpen.