Vlamingen kijken samen 8,5 miljoen uur 'Game of Thrones' 23 mei 2019

Dat 'Game of Thrones' de populairste reeks ter wereld is, blijkt ook uit de cijfers in Vlaanderen. In totaal hebben we liefst 8,5 miljoen uur gekeken naar de acht seizoenen van de HBO-serie. Dat komt neer op zomaar even 969 jaar. Uiteraard houdt niet iedereen het 73 afleveringen lang vol: bijna 2 op de 10 haakten al na één uitzending af. Maar zodra ze twee afleveringen achter de kiezen hebben, zijn 7 op de 10 er zo aan verslingerd dat ze (minstens) het seizoen uitkijken. De allergrootste 'GoT'-fan woont overigens in Tienen, zo geeft Telenet nog mee. Hij of zij keek in totaal 240 uur, genoeg om alle seizoenen vier keer af te spelen. In West-Vlaanderen zijn ze het minst in de ban van de fantasyreeks. (DBJ)

