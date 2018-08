Vlaming wint koers voor zonnefietsen met wéék voorsprong 04 augustus 2018

The Sun Trip, een wielerwedstrijd voor 'zonnefietsen' van het Franse Lyon naar het Chinese Guangzhou - liefst 12.000 kilometer - is gewonnen door een Vlaming. En het was geen fotofinish: de eerste achtervolger van Raf Van Hulle (43) uit Mechelen zal vermoedelijk pas over een week de eindmeet halen. "De meeste deelnemers (in totaal een vijftigtal, red.) kampten met technische pannes en verloren zo heel wat tijd, maar wonderbaarlijk genoeg ben ik daarvan gespaard gebleven. Op den duur had ik een voorsprong van 900 kilometer opgebouwd", zegt Van Hulle, die de eindzege ook al in 2013 op zijn naam schreef. "Al die verschillende landschappen, culturen, mensen... Deze reis was één groot hoogtepunt. Dankzij mijn voorsprong had ik echt een vakantiegevoel. Voor het geld moet je niet aan deze wedstrijd deelnemen. De sponsors van het evenement zitten samen om mijn prijs te bespreken, maar dat was niet mijn drijfveer. Het gaat me om het avontuur." (AVH)

