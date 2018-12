Vlaming produceert minder huishoudafval -19 kilogram 10 december 2018

00u00 0

Vorig jaar is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per Vlaming met 19 kilo gedaald tot 469 kilo. Dat blijkt uit de officiële jaarcijfers van de Vlaamse milieudienst OVAM. Ons restafval, het afval dat niet selectief wordt opgehaald, daalde met bijna 5 kilo tot 145 kilo per Vlaming. OVAM schrijft de aanhoudende daling deels toe aan de minirecyclageparken die overal opduiken. Toch moet het mogelijk zijn het aantal kilo's restafval nog sterker te beperken. Onderzoek van OVAM wijst uit dat veel zaken in de witte zak er niet thuishoren, wegens perfect te recycleren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN