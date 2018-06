Vlaming opgepakt in VS omdat hij hond doodsloeg 25 juni 2018

Een Oost-Vlaamse bedrijfsleider is vorige week opgepakt in de VS omdat hij er enkele jaren geleden een hond doodsloeg en een andere zwaar verwondde. Patrick L. (43) werd opgewacht door de politie nadat hij was geland in Philadelphia. Er liep al drie jaar een aanhoudingsmandaat tegen hem. Intussen is hij - na het betalen van een borgsom van 5.000 dollar - weer vrijgelaten. L. verbleef in 2015 in Wynnewood bij zijn zakenpartner en haar vier honden. Op een dag gaf hij één van hen, een kruising tussen een yorkshireterriër en een maltezer, een trap - naar eigen zeggen per ongeluk. De dierenarts stelde bij Harlow, zoals de hond heet, meerdere breuken vast. Een maand na het incident raakte een andere yorkshireterriër, Jackson, zwaargewond toen de Belg alleen bij de vrouw thuis was. Het dier stierf aan zijn verwondingen. Volgens de dierenarts konden de verwondingen enkel veroorzaakt zijn door de hond te hebben geslagen, gestampt of tegen de muur te hebben gegooid. De Belg moet in augustus opnieuw voor de rechter verschijnen. (BJM)

