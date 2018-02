Vlaming opent eerste Belgisch reiskantoor in Barcelona 27 februari 2018

Vlaming Mark Meesen opent het eerste Belgische reiskantoor in Barcelona. De man woont daar al tien jaar en organiseert er al geruime tijd rondleidingen in het Nederlands. Nu gaat hij samen met zijn Catalaanse partner een stapje verder en biedt hij all-inreizen aan voor landgenoten die de stad willen verkennen. "Wij bieden Vlamingen een authentieke ervaring in Barcelona en Catalonië. We zijn op zoek gegaan naar plekken en activiteiten buiten de typisch toeristische circuits. Zo ontdekken onze bezoekers het eigen karakter van Catalonië en de Catalanen." (BHL)