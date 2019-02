Vlaming ontvoerd en gepluimd na Tinderdate in Colombia 19 februari 2019

Wat als die knappe Tinderdate plots lid blijkt van een gangsterbende, en veel minder romantische bedoelingen met je heeft? Wat Vlaming Ruben Vanhees (33) vorige week in Colombia meemaakte, leest als het scenario van een gangsterfilm. Na een toffe babbel bij enkele Corona's werd de Limburger, die in Medellin werkt, door kompanen van zijn date ontvoerd, gedrogeerd én gepluimd. Tienduizenden euro's verdwenen van zijn rekeningen. "Ze dreigden er zelfs mee om mijn vingers af te knippen", vertelt hij. Pas na drie dagen kon Vanhees ontsnappen. Gisteren arriveerde hij opnieuw in België. (SPK)

