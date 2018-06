Vlaming na 5 jaar weer opgegraven "Geert werd gewurgd door zijn vrouw" Lichaam van Vlaming in Ecuador na vijf jaar opgegraven Redactie

13 juni 2018

00u00 27 De Krant Vijf jaar nadat een 44-jarige Vlaming in Ecuador overleden is, heeft het Belgische parket ervoor gezorgd dat zijn lichaam opgegraven is. Blijkt dat Geert Eliano géén natuurlijke dood stierf, maar omkwam door wurging. Zijn Ecuadoraanse weduwe (39) is de hoofdverdachte. "We hebben altijd geweten dat ze loog", zeggen Geerts zus en broer. "Nu is het tijd dat de waarheid bovenkomt."

"Geert. Gestorven. Attack." Had Linda Eliano, één van Geerts zussen, die drie woorden op 3 februari 2013 goed verstaan over de krakende telefoonlijn vanuit Ecuador? Hoezo, haar 44-jarige broer was dood? Een aanval? Duizend vragen had ze voor Viviana B., maar het gesprek verliep bijzonder moeizaam en de kersverse weduwe haakte al snel in.

Meteen belde Linda haar andere broers en zussen op. "Natuurlijk wilden we alles weten. Zeker omdat we ons voordien al zorgen maakten." Vijf jaar later willen Sonia (65) en Gino (54) Eliano hun verhaal kwijt.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN