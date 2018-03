Vlaming moet geen nieuwe straaljagers 26 maart 2018

Meer dan de helft van de Vlamingen vindt het niet belangrijk dat ons land investeert in nieuwe gevechtsvliegtuigen. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox in opdracht van VTM Nieuws, bij 1.000 Vlamingen. Zes op de tien Vlamingen willen dat het geld gebruikt wordt voor iets anders, zoals een belastingverlaging of investeringen in de gezondheidszorg. Als blijkt dat de F-16's effectief langer kunnen meegaan, stellen we de beslissing beter uit, vindt driekwart van de ondervraagden. Ook naar de positie van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werd gepeild. 65% vindt dat het rapport over de F-16's zijn positie verzwakt. Een kwart vindt dat hij maar beter opstapt, maar de meesten vinden dat een brug te ver.

