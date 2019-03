Exclusief voor abonnees Vlaming moet drie dagen wennen aan zomertijd 29 maart 2019

00u00 0

Welke invloed heeft de overschakeling naar de zomertijd op ons slaappatroon? Telenet onderzocht het door het kijkgedrag van klanten te analyseren op de avonden voor en na de overgang. Blijkt dat we anticiperen op de kortere nacht door op zaterdag - voor de uurwissel dus - vroeger naar bed te gaan. Gemiddeld stoppen we met tv-kijken om 22.41 uur, in plaats van 23.07 uur anders. Op de zondag ná de uurswitch is dit effect nog duidelijker: dan zetten we al om 22.29 uur de tv uit, ruim een halfuur vroeger dan normaal. De impact blijft voelbaar tot en met dinsdag. Daarna normaliseert het uur waarop men de dag afsluit zich en valt die weer grotendeels samen met de situatie van voor het zomeruur.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen